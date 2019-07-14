Katırcı ailesi sonsuzluğa uğurlanıyor

Kaplıca - Yedikonuk arasında, yüzmek için denize giren ve hayatını kaybeden Katırcı ailesinden Ramazan Katırcı, Filiz Katırcı, Merve Katırcı ve Mert Katırcı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Katırcı ailesinin dört ferdi öğle namazının ardından Büyükkonuk Mezarlığı’na defnedilecek

Faciadan sağ kurtulan 12 yaşındaki Barış Katırcı da cenazeye katıldı

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılıyor.