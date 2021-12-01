Katırcı: Falyalı beni darp etmedi

İş insanı Halil Falyalı tarafından darp edildiği iddia edilen Turgut Katırcı itirafnameyle şikayetini geri çekti. Merkezi Cezaevi Müdürü odasında yazdığı itirafname ile Halil Falyalı’nın kendisine “Baskı, Etki ve Tehtitte” bulunmadığını belirtti.

Falyalı’nın avukatları, Turgut Katırcı tarafından hazırlanan itirafnameyle birlikte üst mahkemeye itiraz başvurusu dosyaladı.

Dava alt mahkemede görüşülecek

Halil Falyalı’nın Avukatı Mustafa Bülent Asena Yüksek Mahkeme huzurunda Halil Falyalı’dan şikayetçi olduğu iddia edilen Turgut Katırcı’nın hapisane müdürü huzurunda el yazısıyla yazdığı bir itirafname olduğunu ve bu itirafname ışığında alt mahkeme tarafından verilen emrin iptali için istida yapıldığını açıkladı. İstida bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde saat 13.00’de görüşülecek. Mustafa Asena’nın bu beyanı üzerine İstinaf Mahkemesi duruşmayı 8 Aralık’a erteledi.

Turgut Katırcı’nın İtirafnamesinin içerisinde ise "Ben sadece borcumu ödemek istediğim için, bana yardımcı olması için bazı çalışan arkadaşlarımdan yardım istedim ve onlarda bana yardım ettiler, Hiç kimse hiç bir şekilde benden zorla para almadı, senet imzalatmadı, ve kimse bana Baskı, Etki ve Tehtidde bulunmadı ve tüm bu gerçekleri ben Avukatım Serhan Çınara olayın ilk günlerinde de anlattım, Bu yazıların hepsini kendi hür iradem ve isteğimle yaptım" cümlelerinin yer aldığı öğrenildi.

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01/12/2021 12:37