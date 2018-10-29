HABER KIBRIS

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

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29/10/2018

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Irak'ın Vasıt vilayetinde meydana gelen trafik kazasında  10'u İranlı 11 kişi öldü, 19 İranlı yaralandı.

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Vasıt Vilayeti Sağlık Operasyonları Birimi'nden yapılan yazılı  açıklamada, Bedre ile Kut beldeleri arasındaki yolda meydana gelen trafik  kazasında 10 İran vatandaşı ile Iraklı bir şoförün öldüğü, tamamı İranlı 19  kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca cenazelerin adli tıp merkezine nakledildiği,  yaralıların ise ilk tedavilerinin ardından ülkelerine gönderildiği kaydedildi.

İranlıların hangi amaçla ülkede bulunduklarına ilişkin ise bilgi  verilmedi.

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TAGS: Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var..., haber, kıbrıs,
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