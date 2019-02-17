Katolik dünyada bir ilk! O papaz kovuldu

Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick'i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovma kararı aldı.

Papa Francis tarafından yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi tarihinde ilk defa bir kardinalin taciz suçlamaları nedeniyle dışlandığını açıkladı.

Papa Francis, ABD'li eski Kardinal Theodore McCarrick'i Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez cinsel taciz suçlaması gerekçesiyle kiliseden dışladı. Vatikan'ın Katolik dogmaya saygı göstermesini sağlayan İnanç Doktrini kapsamında, cinsel taciz konusunda kesin hükümler olduğu ifade edildi.

Temyiz başvurusu olmayan bu ceza, Vatikan'ın din adamları tarafından küçük çocuklara yönelik cinsel saldırıları konusunda şimdiye kadar ki en büyük yaptırımı olarak kabul ediliyor. ABD, Şili, Avustralya ve Almanya gibi birçok ülkede ortaya çıkan büyük skandallar, Katolik Kilisesi'nin güvenilirliğini uzun süredir sarsıyordu.

Bir önceki Papa'nın da taciz suçlamaları nedeniyle bir önceki istifa ettiği düşünülüyor.