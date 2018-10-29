Katolik Kilisesi pedofiller için cennet

Çocukken uğradığı cinsel istismarı AA muhabirine anlatan Brogi, Roma’da henüz 9 yaşındayken Monsenyör Angelo Pio Loco Boscariol’un cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Brogi, "Bu olay yüzünden travmaya bağlı hafıza kaybı yaşadım, olayla ilgili neredeyse bütün anılarım silindi. Ama yine de papazın anormal ilgisini, kilisede biz çocuklarla oynadığını ve iğrenç öpücüklerini asla unutmuyorum. Bize müstehcen şakalar anlattırıp gülerdi ve şakaymış gibi bize dokunarak tacizde bulunurdu." diye konuştu.

Papazın oyun gibi göstererek çocukların nasıl tepki vereceğini görmek için önce dokunarak tacizde bulunduğunu anlatan Brogi, bildiği kadarıyla o dönem aynı kişinin istismarına uğrayan iki çocuğun daha olduğunu kaydetti.

Yaşadığı istismarın "dayanılmaz ve çözülemez" bir paradoksun içine düşmesine sebep olduğunu dile getiren Brogi, bunun sonucu delirmesini önlemek için beyninin istismara dair anıları sildiğini belirtti.

Ancak yine de istismara uğradığı zamanlara ait silik görüntüler hatırladığını ifade eden Brogi, bunların farklı mekanlarda olduğunu, dolayısıyla bu kişi tarafından birçok kez istismar edildiğini aktardı.

"Sessizlik, İtalyan toplumunun ve Katolik tarafının derin hastalığının göstergesi"

Bazı kişilerin bu konuları neden daha önce açıklamadıklarını ya da o dönem neden kimseye anlatmadıklarını sorduklarını söyleyen Brogi, şunları kaydetti:

"Travmanın neden olduğu hafıza kaybının yanında, bu tür olayların utanca sebep olduğunu hatırlatmak isterim. İstismar edilmek için ‘seçilmiş’ olmanın verdiği bir utanç var. Zaten 9 yaşında kendini savunabilmek için ayağa kalkıp ‘adamlığını göstermek’ gibi bir farkındalığın olmuyor. Pedofiller bunu biliyor ve kurbanlarını suçlamak ve kontrol etmek için bu gelişmemişlik duygusunu kullanıyor, zayıflığından faydalanıyor."

Brogi, 9, 10 veya 15 yaşında istismara uğrayan çocukların özellikle hem yetişkinleri hem de dini temsil eden bir kişi karşısında çaresiz hissetmesinin çok doğal olduğuna dikkati çekti.

Daha sonra o papazlık bölgesinden sorumlu kişiye, gençlerle ilgilenen kişiye, papazlık bölgelerinin çatı örgütüne ve Kardinal Angelo De Donatis’e olayı anlatan mektuplar yazdığını ancak hiçbir cevap alamadığını bildiren Brogi, "Bu sessizlikler, İtalyan toplumunun ve genel olarak Katolik tarafının derin hastalığının bir göstergesi. Çünkü herkes Monsenyör Angelo’nun ellerinin çocukların üzerinde olduğunu biliyordu veya bundan şüpheleniyordu." dedi.

"Katolik Kilisesi, pedofiller için bir cennet haline geldi"

Çocukları istismar edilen ailelerin olayı açıkça ortaya çıkarmadan sadece kilise yetkililerine şikayet ettiklerini dile getiren Brogi, böylece pedofil papazların hiçbir ceza almadan bir bölgeden başka bir bölgeye yollandığının ve çocukları istismar etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Kilise Kanunu’na göre pedofilinin "kişiye değil Tanrı’ya karşı işlenen bir suç" olarak kabul edildiğini ve "biraz nasihat ve kefaretle" pedofil papazların durumdan kurtulabildiğini anlatan Brogi, şöyle devam etti:

"Katolik Kilisesi sadece bir mezhep değil, aynı zamanda siyasi bir güç ve bağımsız bir devlet. Vatikan, yargıçları, kanunları, varlığı ve diplomasisiyle bu suçlularla ilgilenme hakkına sahip. Bu mutlakiyetçilik, en temel uluslararası haklara karşı geliyor. İtalyan devleti, kiliseyle arasındaki anlaşmalar yüzünden bu işin suç ortağı oluyor. Kilisenin haberdar olduğu suçları İtalyan yetkililere bildirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmuyor ama İtalyan hakimlerin bir papaza soruşturma başlatıldığı anda bunu Vatikan'a bildirmesi gerekiyor. Uluslararası hukukun böyle aşağılık anlaşmalarla çiğnendiği bir ülkede nasıl adalet bekleyebilirsiniz ki? Papa'nın tüm güzel sözlerine rağmen bugün hala olan bu. Bu sorun on yıllar boyunca sürdü ve Katolik Kilisesi'ni pedofiller için bir cennet haline getirdi çünkü orada güvendeler ve ceza almıyorlar."

Artık insanların gözünü açtığını, kurbanların konuşmaya başladığını ve bir farkındalık oluştuğunu belirten Brogi, Katolik Kilisesi bu "canavarlardan" temizlenmezse bir gün paramparça olacağı uyarısında bulundu.

"Papa da İtalyan devleti de suçlu"

Tüm üst düzey papazların ya direkt bu suça bulaştığını veya ihbar etmediği için suçlu olduğunu ifade eden Brogi, "Papa (Franciscus) sadece patlamayı önlemeye çalışıyor. Dahası o da ihmallerden dolayı suçlu. Taciz Ağı'nın son suçlamaları en az beş vaka konusunda direk olarak Papa hakkında soru işaretleri oluşturdu. Bu suçlamalar aynı zamanda ihmal ve suç ortaklığı nedeniyle İtalyan devletine de yöneliyor çünkü kiliseyi korumak adına Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmedi." dedi.

Brogi, İtalyan devletinin Lanzarote Sözleşmesi uyarınca yapması gerektiği halde pedofilleri gösteren bir veri tabanı oluşturmadığına, kurbanlara tıbbi-psikolojik destek sağlamadığına, en önemlisi de çocuklarla iletişime geçen herkes için zorunlu "Pedofili Karşıtı Sertifika" yükümlülüğünü yerine getirmediğine işaret etti.

Pedofil papazların Vatikan'daki kilise mahkemesi tarafından değil bu suçu işledikleri ülkede ihbar ve mahkum edilmesi gerektiğinin altını çizen Brogi, "Bu utanç ve sessizlik, bizi, çocuklarımızı ve en sonunda kiliseyi öldürecek." diye konuştu.