“Katolik Kilisesinde Namaz” yarın akşam tanıtılıyor

Levent Atikoğlu tarafından kaleme alınan "Katolik Kilisesinde Namaz" isimli şiir kitabı, yarın Işık Kitabevi’nde düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.

Saat 18.30’da Işık Kitabevi’nin üst katındaki nitelikli kahve mekânı olan Blckbrd Social’da yer alacak etkinlikte, şair Atikoğlu, okurları için kitaplarını da imzalayacak.

Etkinliğe tüm kitapseverler davet edildi.

"Katolik Kilisesinde Namaz" 6 Ocak’ta raflardaki yerini alarak kitapseverlerle buluşmuştu.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ve itirafçı şiirleri konu alan eser, okurları kültürlerarası başkaldırının derinliklerine sürüklüyor.

Atikoğlu’nun şiirleri, batmış bir geminin yaşam belirtisi göstermeyen yolcularına ses verircesine, akıllıca tasarlanmış tasaları, intikam aralıklarını ve herkesi günah çıkarmaya davet eden cesur söylemleri işliyor.