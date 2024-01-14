Katsuridis’ten Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirme

AKEL’in eski milletvekillerinden, şu an siyasi analistlik yapan Nikos Katsuridis, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Katsuridis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın çabalarının, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM parametrelerini kabul etmemesi nedeniyle başlamadan bitebileceğini söyledi.

Habere göre Katsuridis, siyasi partilerin Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğinden söz ettiğini, ancak konunun yalnızca tek bir boyutu için konuştuklarını ve uluslararası boyutunu unuttuklarını kaydederek, askerin adadan ayrılması, garantilerin kaldırılması ve benzeri konuları ise daimi olarak unutmuş göründüklerini belirtti.

Katsuridis, bazı çevrelerin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere, “Guterres Çerçevesi’ne evet, takvimlere evet, hakemliğe evet, referanduma hayır” şeklinde öneri sunduğunu ifade ederek, hakemlere bu kadar güveniliyorsa ve Kıbrıs’ta normal bir devlete götürecek çözüm sunacaklarına inanılıyorsa, referandumdan da korkulmaması gerektiğini söyledi.

Katsuridis, egemen halktan neden korktuklarını da sorgulayarak, egemen halkın, demokrasinin özü olduğuna işaret etti.