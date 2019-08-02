Katy Perry'nin 6 milyondan fazla satan şarkısı çalıntı çıktı

ABD'li pop yıldızı Katy Perry'nin tüm dünyada en çok dinlenen şarkılarından 'Dark Horse'un çalıntı olduğu ortaya çıktı. Perry, mahkeme kararıyla şarkı için rapçi Flame'e 550 bin dolar tazminat ödeyecek.

Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı, 6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı olan şarkısı 'Dark Horse' hakkında, Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame 'çalıntı' davası açmıştı.

Gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, Dark Horse'un kendisinin 2008'de çıkardığı 'Joyful Noise' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmişti.

The Associated Press’in aktardıklarına göre, 2014 yılında Flame tarafından açılan davanın dün gerçekleşen duruşmasında karar çıktı.

ABD’nin Los Angeles mahkeme salonunda dokuz üyeli jüri, tüm dünyada en çok dinlenenler arasına giren şarkının, 'Joyful Noise'dan çalıntı olduğu hükmüne vardı.

'ŞARKIYI HİÇ DUYMADIM'

Perry ve 'Dr Luke' ismiyle bilinen yapımcısı ise Hristiyan rap dinlemedikleri için şarkıyı daha önce hiç duymadıklarını söyledi.

PARA CEZASI

Mahkeme, Perry'nin Flame'e 550 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi. Cezanın kalanının büyük bölümü yapımcı şirket Capital Records tarafından ödenecek.

Capitol Records, şarkıdan 31 milyon dolar gelir elde ettiğini ancak masraflar düşüldükten sonra kârının 630 bin dolara düştüğünü öne sürdü.

Katy Perry'nin avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Flame'in DJ'i Cho’zyn Boy, Perry'nin Dark Horse ve Flame'in Joyful Noise şarkılarındaki benzerlikleri göstermek bir ses dosyası paylaşmıştı.