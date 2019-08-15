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Katy Perry’ye taciz suçlaması

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15/08/2019

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Katy Perry’ye taciz suçlaması

ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin 2010 yılında "Teenage Dream" adlı şarkısına çektiği klipte sevgilisini canlandıran ünlü model Josh Kloss, Perry’nin kendisini taciz ettiğini iddia etti.

ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin (34) 2010’da ‘Teenage Dream’ şarkısının klibinde sevgilisini, model Josh Kloss (38) canlandırmıştı.

Kloss, şarkıcının çekim sonrası verilen partide kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kloss’un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; Perry, pantolonunu indirip genital bölgesini ortaya çıkarmış ve arkadaşlarına göstererek eğlenmişti.

 

"MİDE BULANDIRICI"

Kloss, eğlence sektöründe sadece erkeklerin değil kadınların da gücü ele geçirince mide bulandırıcı olabildiğini söyledi.

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TAGS: Katy Perry’ye taciz suçlaması, haber, kıbrıs
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