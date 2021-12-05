KAÜ “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) kadın yöneticileri, “Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, kadınların her alanda söz sahibi olması gerektiğini belirterek, sanattan siyasete, ekonomiden turizme ve özellikle eğitime kadar kadının birçok alanda başarılı olduğunu vurguladı.

Keçeci, kadınların, kendi haklarının farkında olarak yeni dünyada daha fazla görünür olması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin misyonlarından birinin de her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek olduğunu vurguladı, fırsat eşitliği konusunda tüm kurumların daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

“Dünya Kadın Hakları Günü” için bir araya gelen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kadın yöneticileri; Öğrenci İşleri Müdürü Zalihe Şanlı, Öğrenci Dekanı Merve Akgül, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Pelin Agocuk, Program Koordinatörü Sinem Ertaner, Muhasebe ve İnsan Kaynakları Müdürü Şafak Yolcu ve Kampüs Müdürü Melek Sönmez Oymacı da, kadınlara yönelik her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını belirtti, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı.

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05/12/2021 11:15