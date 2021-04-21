KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, Uluslararası Konferansta En İyi Bildiri Ödülü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) akademisyeni Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın, Pakistan’ın Lahore kentinde bu yıl 5’incisi gerçekleşen “Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Online Konferansı”nda, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre Doç. Dr. Melahat Arıklı, Online platformda gerçekleşen ve bu yıl Lahore Kadın Üniversitesi tarafından organize edilen konferansta, “Kıbrıs Türk Basınında Dilin Önemi” konulu sunumuyla Konferans Komitesi’nin değerlendirmesi sonucu, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü.

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21/04/2021 16:39