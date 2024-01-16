KAÜ Fizyoterapi Bölümü öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SMY) Fizyoterapi Bölümü öğrencileri “İletişim Becerileri” dersleri kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

KAÜ’den yapılan açıklamada, KAÜ Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz ile SMY Fizyoterapi Bölümü Öğretim Görevlisi Damla Parmak yönetiminde çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerin aldıkları teorik bilgileri uygulama alanında görme fırsatı bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 14 öğrencinin katıldığı ziyarette, ayrıca, KAÜ ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolüne bağlı olarak dernek aracılığıyla bağışçılardan temin edilen gıda ve kıyafet yardımlarının da yaşam evi sakinlerine dağıtıldığı belirtildi.