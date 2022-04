KAÜ Hayvanseverler Kulübü Sokak Hayvanları Yararına “Patilere Destek Ver” Kermesi Düzenledi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü” nedeniyle kermes düzenledi.

Lefkeliler Han’ında gerçekleştirilen etkinlik sokak hayvanları için farkındalık yaratmak; onların yiyecek, aşı, tedavi, kısırlaştırma ve diğer bakımlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirildi. “Patilere Destek Ver” kermesinde, yiyecek, içecek, çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılırken; KAÜ “Soul of Life Ceramics” akademisyenlerinin ve öğrencilerinin yaptığı seramiklerin satışı da gerçekleştirildi. Elde edilen kazançla birlikte veterinerde tedavisi yapılan kedi ve köpeklerin tedavi masrafları karşılanırken, aylık mama alışverişleri de yapıldı.

Hayvanseverler Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Merve Akgül “İki yıldır sokak hayvanlarına gerek barınma gerek kısırlaştırma gerekse mama desteği sağlama konusunda çalışmalar yapan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü, bu yıl ilk kez, daha çok sokak hayvanına ulaşmak için kermes düzenledi. Toplanan miktar ile Arabahmet bölgesindeki kedilere ve köpeklere bir aylık mama alındı. Bir kedi nezle olduğu için tedavi edildi. Bir köpek ise parvovirüs nedeniyle tedavi edildi. Köpeği KAÜ ailesi olarak sahiplendik ve kendisine ‘Karamel’ ismini verdik. Bunun yanı sıra bölgede her sokağa koyulmak üzere mama kapları yapıldı. Şimdi ise sıra su kaplarını oluşturmakta. Sokaklarımız bu canlarla güzel.” diyerek bu tarz etkinliklerin sokaktaki minik dostlarımız için can suyu olduğunu ve KAÜ ailesi olarak her ay kermes düzenleyeceklerinin de bilgisini verdi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ise “Kulüp henüz iki yıldır aktif olarak görev yapmaktadır. KAÜ ailesi olarak sokak canları en hassas noktalarımızdan birisidir. Sokaklarımızda hergün görmezden gelindiği için bir çok can melek olmaktadır. Henüz çok küçük bir bölgede başlayan bu faaliyetlerimizin ileride geniş bölgelere yayılmasını temenni ederim. Bu kermes için en büyük desteği sağlayan Soul of Life Ceramics kurucularından KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar ve KAÜ Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Sinem Ertaner’e; oyuncak, maske, yiyecek, içecek gibi malzemeler sağlayan Prof. Off Licence’ye, etkinlik süresince destek veren Hoi Polloi ailesine ve KAÜ Hayvanseverler Kulübü idari ekibi ve öğrencilerine tüm emekleri için çok teşekkür ederiz.” dedi.

“4 Nisan Sokak Hayvanları Günü” dolayısıyla düzenlenen kermes renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

08/04/2022 12:17