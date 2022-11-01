KAÜ ile TAFED arasında gastronomi alanında protokol imzalandı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gastronomi alanında ortak çalışma ve akademik iş birliği yapılmasını öngören protokole TAFED Genel Başkanı Şef Zeki Açıköz ve KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci imza koydu

Üniversiteden verilen bilgiye göre, TAFED Genel Başkanı Şef Zeki Açıköz, imza törenindeki konuşmasında daima Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde yetiştirilecek aşçı adaylarının yanında olacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci protokolün yakın zamanda üniversite bünyesinde açılacak gastronomi bölümü için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Şef Ali Özçil, TAFED ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında aşçılık bölümü öğrencilerinin hem pratik hem de akademik bilgilerini ileriye taşıyacağını kaydetti.

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01/11/2022 20:36