KAÜ-SEM'de kursiyerler sertifikalarını aldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Temel Moda Tasarımı Kursu” ve “Yunanca Dil Kursu” kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen sertifika töreni ile tamamlandı.

Sertifika Töreni Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörlük Binası’nda Rektör Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve Genel Sekreter Doç. Dr. Alp Karaca ve KAÜ-SEM Müdürü Doç. Dr. Pelin Agocuk’un katılımıyla gerçekleşti.

KAÜ-SEM Müdürü Doç. Dr. Pelin Agocuk, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği çeşitli kurslara her yaştan katılımın olduğunu, bu kursların öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu, öğrenilen bilgiler ışığında mesleki deneyim kazandıklarının üstünü çizdi.

Yunanca Dil Kursu Eğitmeni Ahmet Elgin törende yaptığı konuşmasında “Kurs kapsamında tamamlamış olduğunuz A1 düzeyi sertifikası ile temel Yunanca iletişim becerilerini edinerek günlük hayatınızda Yunanca dilini konuşabilme, okuduğunuzu ve duyduğunuzu anlayabilme imkânınız oldu.” dedi.

Temel Moda Tasarımı Kursu Eğitmeni Neşe Sarı, “Günümüzde moda tasarımı popüler bir kariyer seçeneğidir. Kursumuzun birinci seviyesini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimi kutlarım. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak geleceğin modacılarını yetiştirmekten büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Sertifika Töreni, Rektör Prof. Dr. Gökçe Keçeci, KAÜ-SEM Müdürü Doç. Dr. Pelin Agocuk, Temel Moda Tasarımı Kursu Eğitmeni Neşe Sarı ve Yunanca Dil Kursu Eğitmeni Ahmet Elgin’nin kursiyerlere sertifikalarını takdim etmesinin ardından sonlandırıldı.

Bu habere tepkiniz:



07/04/2022 13:32