KAÜ ve Hazar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi arasında ortak çalışmaları teşvik etmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, protokol, eğitim, araştırma ve ortak bilimsel çalışmalar konusunda uluslararası ağı genişleterek, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve akademik işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Irada Khalilova’nın imzaladığı protokol, her iki kurumun ortaklaşa araştırma projeleri, kültürel değişim projeleri, ortak işbirliği programları ve ortak yaz programları yürütmesini öngörüyor.

İşbirliği protokolü, iki üniversitenin uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesine olanak sağlayacak bilimsel yayın üretiminin yanı sıra kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin esaslarını belirliyor.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, iki üniversite arasında sürdürülecek protokol sayesinde küresel ölçekte, bilimsel, kültürel ve akademik bir kazanım olacağını kaydetti.

Akademik çalışmaların sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Keçeci, bilimsel üretkenlikleriyle uluslararası vizyonu ortaya koyacakları önemli bir protokole imza attıklarını kaydetti.

Keçeci, Kıbrıs’ta sürdürülen eğitim, sanat ve kültürel aktiviteler gibi pek çok alanda yaz okulu döneminde üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaları kapsayan bir protokol imzaladıklarını ve her iki kurumun öğrenci ve akademisyenlerinin akademik çalışmalarını özendirecek ortaklaşa çalışmalar düzenlemeyi hedeflediklerini de ifade etti.