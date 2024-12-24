KAÜ ve Ras Al Khaimah Amerikan Üniversitesi iş birliğinde uluslararası çalıştay düzenlenecek

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Ras Al Khaimah Amerikan Üniversitesi iş birliğinde 16- 18 Ocak tarihlerinde, “Rehabilite Edilmiş Arazi-Reclaimed Land Uluslararası Çalıştayı düzenlenecek.

KAÜ Kurumsal İletişim ve Basın Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre çalıştay, Uluslararası Planlama Hukuku ve Mülkiyet Hakları Akademik Organizasyonu tarafından destekleniyor.

Dünya genelinde rehabilite edilmiş arazilerden örnek olayların inceleneceği çalıştayda, rehabilite edilen arazilerin kullanımı, yeniden geliştirilmesi, mevcut deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri, flora, fauna, biyolojik topluluklar, rehabilite edilen ve yeniden geliştirilen alanlardaki kültürel mirasın korunması konuları ele alınacak.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci konuyla ilgili açıklamasında, uluslararası bağlamda kurumsal iş birliği ve ortak bilimsel üretim hedefleri doğrultusunda yaz döneminden itibaren sürdürdükleri çabaların olumlu sonuç verdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Keçeci, üniversite olarak yurt dışına yönelik çalışmalarının 2025 yılında da devam edeceğini kaydetti.