HABER KIBRIS

KAÜ’de Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) yatay geçişler için başvuru almaya başladı.

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13/06/2018

KAÜ’de Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
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KAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yatay geçiş alınacak bölümler ve programlar; Anestezi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Fizyoterapi, Yaşlı Bakımı, İşletme (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce), Mimarlık (İngilizce) ve Plastik Sanatlar olarak belirlendi. 
KAÜ’ye yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilere %75 ile %100 arasında değişen miktarlarda burs verileceği de belirtildi

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TAGS: kaü, sınav,  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, yatay geçiş, haber, kıbrıs
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