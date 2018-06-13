KAÜ’de Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

KAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yatay geçiş alınacak bölümler ve programlar; Anestezi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Fizyoterapi, Yaşlı Bakımı, İşletme (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce), Mimarlık (İngilizce) ve Plastik Sanatlar olarak belirlendi.

KAÜ’ye yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilere %75 ile %100 arasında değişen miktarlarda burs verileceği de belirtildi