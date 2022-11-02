KAÜSEM, 8-14 yaş grubu çocuklar için seramik kursları düzenliyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM), 8-14 yaş grubu çocuklar için seramik kursları düzenleneceğini duyurdu.

KAÜSEM’den yapılan açıklamaya göre, kursta, şekillendirme teknikleri, çizim çalışmaları, kalıp hazırlama ve obje yapım yöntemleri gösterilecek.

-Keçeci

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, bu dönem ilk kez çocuklar için açılacak seramik kursunun, alanında donanımlı eğitimciler tarafından KAÜ’ye ait seramik atölyelerinde verileceğini belirtti.

-Agocuk

KAÜSEM Başkanı Doç Dr. Pelin Agocuk ise, çocukların yanı sıra yetişkinler için de açılan seramik, moda tasarımı ve Yunanca dil kursularına mesleki beceri kazanmak isteyen herkesi kayıt yaptırmaya davet etti.

Halka açık kurslar için detaylı bilgiye KAÜ sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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02/11/2022 16:32