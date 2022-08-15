Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) yaratıcı sanat atölyesi başladı.

KAÜ’den verilen bilgiye göre, KAÜSEM bünyesinde açılan çocuklara yönelik Yaratıcı Sanat Atölyesi programında kostüm, resim, heykel, kolaj gibi farklı tekniklerin kullanılacağı etkinlikler bulunuyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, “Özellikle çocuklara yönelik yürütülen kursların çocukların sanatsal becerilerinin farkına varmaları, ilgi alanlarını keşfetmeleri ve en önemlisi eğlenerek sanatı sevmeleri sağlanacaktır” dedi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Pelin Agocuk ise, Temel Moda Tasarımı, İngilizce Dil Kursları, Resim, Geri Dönüşümle Kâğıt Sanatı, Seramik, Kişisel Gelişim gibi kurslarla sadece üniversite öğrencilerine değil, yararlanmak ve eğitimlerini belgelemek isteyen her yaş grubundan bireylere katkıda bulunduklarını bildirdi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamada, yaz kurslarına kayıtların devam ettiği ve kayıt yaptırmak isteyen herkesin başvuru yapabileceği bildirildi.

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15/08/2022 13:50