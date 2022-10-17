Kavak Yelleri oyuncusu Dağhan Külegeç evleniyor

Oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

Çiftin nişan haberini, Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM!"

Erbulak, "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notunu düştü.

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan ünlü oyuncu, nişanda çekilmiş pozunu "Söz, isteme, nişan" notuyla yayınladı.

Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak’ın torunu olan Dağhan Külegeç, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ile kaligraf Rıza Külegeç'in oğlu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan 43 yaşındaki Külegeç, Lise Defteri ve Hırsız Polis dizileriyle ünlense de ilk başrolünü oynadığı Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edindi.

2013 yılında Survivor yarışmasına katılan Külegeç, Fatih, Kiraz Mevsimi, Yeni Gelin gibi dizilerde rol aldı.

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17/10/2022 14:19