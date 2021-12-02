Kavcıoğlu: Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" açıklaması yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün videokonferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya geliyor. Yerli yatırımcılarla toplantı saat 11:00'de başladı.

Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda şu mesajlar öne çıktı;



- "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.



- Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.



- Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz.



- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

- Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir."

YABANCILARLA ÖĞLEDEN SONRA



Yetkililer saat 16:00'da yabancı yatırımcılarla da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.

Merkez Bankası dün döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 7 yıl aradan sonra piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

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02/12/2021 10:49