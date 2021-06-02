Kavcıoğlu: Faizi enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda piyasaya önemli mesajlar verdi

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02/06/2021

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Kavcıoğlu: Faizi enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda piyasaya önemli mesajlar verdi: 

"Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz.

Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor.

Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır."

02/06/2021 15:23
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TAGS: Kavcıoğlu, merkez bankası, türkiye, haberkıbrıs,
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