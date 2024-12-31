Kavga çıkartıp bıçak çekmişti teminatla serbest bırakıldı!

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Haspolat’ta Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nun bahçe kısmında meydana "Kavga, Rahatsızlık Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma " suçlarından tutuklanan zanlı Kamer Doğan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Kamer Doğan "Kavga, Rahatsızlık Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma " suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kuşak zanlının 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun bahçe kısmında Haspolat'ta sakin ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Fevzi Taha Çokgün ve henüz tespit edilemeyen ve aran şahıslar bir taraf yine aynı yerde sakin Feyzullah Baruğ ve zanlı Kamer Doğan’ın, bir taraf olup çevredekileri rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptıktan sonra elleri ve ayakları ile birbirlerinin muhtelif yerlerine kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alarak Uygunsuz Tavrı Harekette bulundukları esnada zanlı Kamer Doğan henüz tespit edilemeyen bıçağı yanına alarak kanunsuz bıçak taşıma suçunu işledikten sonra konu bıçağı Feyzullah Baruğ’a verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde aranan bıçağın bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede öğrenci statüsünde bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.