Kavga ettiği kişinin üzerine araba sürdü

Baf’a bağlı Hloraka’da meydan gelen bir olayda, park yeri için çıkan kavganın cinayet girişimine neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Hloraka’da bir apartmanda ikamet eden 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum ve 39 yaşındaki Suriyelinin, park yeri için kavga ettiğini, 43 yaşındaki kişinin, 39 yaşındaki kişiyi, kendi araba park yerine arabasını park etmekle suçladığını yazdı.

Kavganın şiddetlenmesinin ardından, 43 yaşındaki adamın arabasına binerek, arabasını 39 yaşındaki kişinin üzerine sürdüğünü ve çarpması sonucu da 39 yaşındaki kişiyi yaraladığını yazan gazete, Suriyelinin yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Habere göre, 43 yaşındaki adam tutuklanırken Suriyeliyi öldürme niyetinde olmadığını ifade etti.

YABANCI ASILLI BİR KİŞİ POLEMİDYA’DA(BİNATLI) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİNİ DAĞITTI

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Limasol’a bağlı Polemidya’da bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi’nde dün meydana gelen olayda, 23 yaşındaki siyasi sığınma başvuru sahibinin, aldığı yardımı nakit para olarak değil de çekinin ikamet ettiği bölge müdürlüğüne gönderilmesi üzerine ilk önce giriş camını aşağı indirdiğini daha sonra ikinci kata çıkarak kapıya yumruk attığını belirtti.

Gazete olay üzerine memurların panik yaşadığını, kendilerini korumak için balkona çıktıklarını da yazdı.

Habere göre, polisin olay yerine çağrılmasının ardından 23 yaşındaki yabancı ile birlikte kargaşaya neden olan başka iki yabancı daha tutuklandı.

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04/06/2021 16:20