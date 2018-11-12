Kavga, hırsızlık, yaralama, kanunsuz avlanma…

Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde Cumartesi günü O.D’nin (E-27), Tahsin Hançer tarafından işletme içerisinde unutulan cüzdan ve içerisindeki nüfus cüzdanı, sürüş ehliyeti, muhtelif banka kartları ile 381 TL meblağlı oyun fişini çaldığı tespit edildi.Bahse konu şahıs tutuklandı.

GÜZELYURT’TA KAVGA VE YARALAMA

Güzelyurt’ta dün, Feyzullah Taşkınsoy Sokak üzerinde, G.Y (E-63) adlı kişi, aralarında önceden husumet bulunan Türker Özdurak’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile sol göğüs kısmından hafif şekilde yaraladı.

Olayda yaralanan Türker Özdurak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden sonra taburcu olurken, G.Y tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Ercan Hava Limanı’nda G.K (E-45), dün saat 18.00 sıralarında, tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili paradan fazla olan 39 bin Amerikan Doları, 5 bin Türk Lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

KANUNSUZ AVLANMA

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu M.A’nın (E-40), Şahinler'de 52 numaralı avlanmaya kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.