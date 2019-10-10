Kavga zanlıları davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı

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Ülkemize öğrenci adı altında gelen ve iki farklı gurup olup umumi bir yerde kavga eden zanlılar Mazin Sardartawfeep Mamudı, Ali imad Bakır, Hasan Ismael Mussa, Reben Abdullah Ramadhan, Mehmet Engül, Mustafa Hakkı Avcı, Mehmet Burak Altun, Mert Kaan Avcı, Ramazan Öktem ve Abdurrahman Menek dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Olayla ilgili ilk etapta tutuklanan Özlem Akyüz, Irem Altın ve Büşra Erçevik’in ise olayla bağları olmadığından serbest bırakıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların, Kanunsuz topluluk, kavga ve rahatsızlık suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 08 Ekim 2019 tarihinde saat 04.40 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Mazin Sardartawfeep Mamudı (E-22,0ğrenci,Irak), Ali imad Bakır(E-20,Öğrenci, Irak), Hasan Ismael Mussa(E-24,0Ögrenci, Irak), Reben Abdullah Ramadhan’ın (E-26, Öğrenci, Irak) bir taraf olup, Mehmet Engül (E-23,Öğrenci, TC), Mustafa Hakkı Avcı (E- 23,Öğrenci,TC), Mehmet Burak Altun(E-24,Öğrenci, TC), Mert Kaan Avcı, Ramazan Öktem ve Abdurrahman Menek bir taraf olup, alkol tesiri altındayken henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan sözlü tartışma esnasında birbirlerinin muhtelif yerlerine vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların soruşturmaya etki edebilecekleri kısmının tamamlandığını belirtip, öğrenci statüsünde olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

10/10/2019 19:59