Kavgalar disiplinlik

KTFF Soruşturma Merci, 20.09.2021 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

15957 numarası ile Yenicami AK ve Merit Alsancak Yeşilova SK arasında oynanan AKSA Süper Lig maçında, Merit Alsancak Yeşilova SK’nın sebebiyet verdiği saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

101414 lisans numaralı Yenicami AK futbolcusu Mete Sağır’ın sportmenliğe aykırı hareketler ve spor ahlakına aykırı davranışları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

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20/09/2021 16:01