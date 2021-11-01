Kavgayı partililer önledi

Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi gününden bu yana devam eden kurultayda sayım işlemleri devam ederken tatsız bir olay yaşandı.

Güzelyurt oylarının sayımının sona ermesinin ardından Parti Meclisi’ne son sırada giren Türel Özdaş, Milletvekili ve İlçe Başkanı Menteş Gündüz’ü omuzundan itti.

Yaşanan arbede büyümeden partililer tarafından engellendi.

Türel’in daha yüksek bir oyla seçilmeyi beklerken, Menteş Gündüz tarafından daha fazla oy almasının engellendiğini düşündüğü için bu harekette bulunduğu öğrenildi.

Menteş Gündüz’ün yaşanan olay nedeniyle moralinin bir hayli bozuk olduğu ancak şikayetçi olmadığı belirtildi. Bu olay, UBP kurultayı boyunca yaşanan tek kavga olarak dikkat çekti.

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01/11/2021 21:31