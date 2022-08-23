Kavşak-2 Operasyonu:2 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon Kavşak-2 operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.S ve H.Ç.Ç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 22.08.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa-Gaziköy Anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kavşak-2 Operasyonu) sonucu Y.S.(E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 150 Euro ile 3,000 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, Vadili’deki kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 95 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 8 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.Ç.(E-24)’in Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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23/08/2022 14:44