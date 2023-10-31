Kavşaklara akıllı sinyalizasyon

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile kavşakların daha güvenli hale getirilmesi için akıllı sinyalizasyon sisteminin kurulması için anlaşıldığını kaydederek, ayrıntılarını daha sonra açıklayacağını bildirdi.

Yollarda 20-25 ton yük taşıma limiti varken, ağır vasıtaların daha fazla yük taşıyarak yolları deforme ettiklerini de söyleyen Bakan, çeşitli yerlere kantar koyma ve altından geçilen aracın ağırlığını okuyabilen bir sistemi ülkeye getirme planlarından bahsetti.

Arıklı’nın konuşması sırasında yerinden söz alan Milletvekili Biray Hamzaoğulları da adanın her iki tarafında gözlemlediği uygulamalar ve sorunları paylaştı.

Arıklı, Gönyeli Kavşağı’ndaki trafik sorununa da işaret ederek, bu sorunu çözecek Kuzey Çevre Yolu'nun kamulaştırma çalışmaları yapıldığını ve ihaleye çıkılarak yolun tamamlanacağını duyurdu.