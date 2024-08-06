''Kavşakları aydınlatma için paramızı vermiyor''

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06/08/2024

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''Kavşakları aydınlatma için paramızı vermiyor''

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya sitem etti. Kıbrıs TV’de konuşan Arıklı, Karayolları’nda aydınlatma çalışmalarını anlattı.

Karayolları’nda şikayete neden olan aydınlatma konusunda Arıklı, “ Bizim sağladığımız 5G ihalesinden elde edilen gelirin 4’te 1 ini talep ettik. Bütçede açık fazla dediler. Şimdi 2G ve 3G ihalesi yapılacak. Oradan da 10 milyon dolarlık bir gelir bekleniyor. Karayolları için bu paradan vermezseniz, ben de bu ihaleyi yapmam dedim” diye konuştu.

Arıklı, “ Vatandaşın Seyrüsefer harçlarından, vergilerinden Maliye’nim kasasına para girecek ama siz bana karayolları için o paradan vermeyeceksiniz… Sen ek mesai ödeyesin diye sana bu vergiler verilmiyor. Kapıları kıran hayvancı için verilmiyor, kötü yönetilen DAÜ’ye 1 Buçuk Milyar aktarman için verilmiyor ” şeklinde konuştu.

06/08/2024 07:25
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