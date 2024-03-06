Kavuklu: Bu ülkeyi ancak kadınların işbirliğiyle daha ileriye götürebiliriz

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı

Kadın Haklarının evrensel tarihini anlatan Kavuklu, erkek-kadın eşitliğini, kadın haklarını, kadınların yaşama kattığı değeri her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini söyledi.

GİKAD’ın KKTC’nin her yerinde çalışan, üreten, ekonomik kazanımını üretimle ülkesine kazandıran kadınları teşvik etmek ve birarada tutmak için çalışmakta olduğunu belirten Kavuklu, girişimciliğe ve üretime, Karpaz’dan Yeşilırmak’a somut adımlar ve aktif projelerle katkı koyduklarını ifade etti.

Daha çok kadının siyasette, bürokraside ve karar ala mekanizmalarında olmasının şart olduğunu her zaman söylediklerini hatırlatan Kavuklu, “ Cinsiyet kotasını mevcut şartlarda önemli buluyoruz. Yeri gelmişken söylemekte fayda var. Nitelikli kadın siyasetçi aranıyor gibi söylemler var. Peki nitelikli erkek siyasetçi aranıyor mu?... Kadın Örgütleri olarak, daha çok biraraya gelmemiz gerekiyor. Fikirlerimizi paylaşalım. Vizyonumuzu genişletelim. Bu ülkeyi ancak kadınların işbirliğiyle daha ileriye götürebiliriz” dedi