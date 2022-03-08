Kavuklu: Kadınlar erkeklerle eşitleninceye kadar pozitif ayrımcılık istiyoruz

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Kıbrıs programına katıldı.

İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD'ın kuruluş amacı ve yaptığı çalışmalardan bahsederek, TIR ile kadınların bulunduğu yere gidecekleri "GİKAD Yanınızda Projesi" hakkında bilgi verdi.

“Atatürk’ün sözüyle kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi için yola çıktık”

İçim Çağıner Kavuklu, Atatürk’ün ‘Kadınlarını geride bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur’ sözünden hareketle derneği kurduklarını belirterek, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kadın üyelerle birlikte yola çıktıklarını ifade etti.

“Pandemiyle birlikte kadınla erkek arasındaki fark açıldı”

İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ın kurulmasının üzerinden bir yıl geçtiğini anlatarak, şehirlerin yanı sıra kırsalda da Karpaz’dan Yeşilırmak’ a Kormacit’ten Akıncılara kadar tüm kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. İçim Çağıner Kavuklu, Dünya Ekonomik Forumun raporunda, kadınlarla erkeklerin eşitlenmesi için 100 yıla ihtiyaç olduğunu pandemiyle ise 136 yıla çıktığını dile getirdi.

“Kadınlarımız üretmek ve kültürüne sahip çıkmak istiyor”

Toplumda kadınları güçlendirmek istediklerini aktaran İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD olarak gittikleri her yerde kadınların üretmek ve kültürüne sahip çıkmak istediğini gözlemlediklerini ancak ellerinden tutan olmadığı ve tüketicilere ulaşmadıkları için üretimden vazgeçtiklerini kaydetti.

“GİKAD Kalkınma Kooperatifinde 80 kadın var”

İçim Çağıner Kavuklu, kadınların özgüvenlerini geliştirmek için GİKAD akademiyi kurduklarını ve kurumsallaştırdıklarını belirterek, kadınların ürettiklerinin tüketiciye ulaştırılmasının sağlanabilmesi için GİKAD Kalkınma Kooperatifi’ni kurduklarını anlattı. Kooperatifte 80 kadının bulunduğunu belli standartlarda üretim yapıldığını ve ilk anlaşmayı Kıbrıs Türk Otelciler Birliğiyle yaptıklarını dile getirdi.

“GİKAD Yanınızda Projesi’yle kırsaldaki kadınlarımıza da ulaşacağız”

Özel olarak hazırlanan TIR ile kadınların ayağına gidecekleri ‘GİKAD Yanınızda Projesi’nin’ hayata geçtiğini ifade eden Kavuklu, “Proje sayesinde kırsal kesimdeki kadınlarımıza da ulaşacağız. TIR kadınlarımıza, bilgi, sevgi özveri taşıyacak. Kadınlara can simidi olacak. Kapılarımızı kadınlarımıza açacağız ve burada sıkıntılarını dinleyeceğiz. Girişimcilik, üretim, sosyal ve kültürel konularda genç kızlarımızı ve kadınlarımızı bilgilendireceğiz” dedi.

“Gittiğimiz yerlerde, sorunları tespit edeceğiz çözümleri için geri geleceğiz”

GİKAD Yanınızda Projesi’nde eğitimleri GİKAD üyelerinin vereceğini ve üniversitelerden de yararlanacaklarını anlatan Kavuklu, “Kadınları ekonomiye katabilmek, girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarmak ve ürettiklerini tüketiciyle buluşturmak için çalışacağız. Üniversitelerimizle köylerimizi kaynaştıracağız. TIR ile gittiğimiz yerlerde, sorunları tespit edeceğiz çözümleri için geri geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar erkeklerle eşitleninceye kadar pozitif ayrımcılık istiyoruz”

GİKAD kurulduktan sonra girişimciliğin ön plana çıktığına dikkat çeken Kavuklu, “Bir bankamız kadınlarımıza düşük faizli kredi verecek. Kadınlar erkeklerle eşitleninceye kadar pozitif ayrımcılık istiyoruz. Girişimcileri destekleyen Melek Yatırımcılık projesini hayata geçireceğiz. Girişimcilere yatırımcılar ortak olacak. İki taraf kazançlı çıkacak. Yurtdışına göçün önüne geçilecek. 150’ye yakın üyemiz var yarısı yatırım yapma imkanına sahip. Melek yatırımcılık projesiyle insanımıza yardımcı olacağız” dedi.

“GİKAD altında kadınlar toplandıkça yönetimlerde daha çok yer alacağız”

Kadının siyasette temsiliyet sayısı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kavuklu şöyle konuştu:

“Kadın demek mücadele demek. Erkeklerden en büyük avantajımız mücadeleci olmamızdır. Genel Seçimlerde 88 kadın aday oldu ve 11 tanesi seçildi. Seçmenlerin yüzde 50’si kadındır. Adayların 8’de biri seçildiyse kadınlarda sorun var. Demokratik bir yönetim isteniyorsa, kadınların eli siyasete değmeli. Siyaset okulu kurmak istiyoruz. Mentörler aracılığıyla kadınları siyasete hazırlamamız lazım. GİKAD olarak kadınların siyasette daha aktif olması için girişimleri yaptık. GİKAD altında kadınlar toplandıkça yönetimlerde daha çok yer alacağız. Kadınlar yönetimde oldukça toplum daha iyi bir yere gelecek. Kadın kadına şifadır engel değil şifa olmalıyız”.

Bu habere tepkiniz:



08/03/2022 12:30