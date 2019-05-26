HABER KIBRIS

Kavuklu, KGS-2’de Kıbrıs birincisi oldu!

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26/05/2019

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Kavuklu, KGS-2’de Kıbrıs birincisi oldu!

Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı dün yedi merkezde yapıldı. KGS-2’de büyük bir başarı gösteren Arhan Kavuklu Kıbrıs genelinde KGS birincisi ve Yakın Doğu Suat Günsel Bursu birincisi oldu. Haber Kıbrıs’a başarısının sırrını anlatan Arhan Kavuklu, düzenli çalışmanın kendisini başarıya götürdüğünü söyledi. Sınava hazırlık sürecinde derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerden de geri kalmadığını anlata Kavuklu “bu yolda hep yanımda olan ailem ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim” dedi.

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TAGS: Kavuklu, KGS-2’de Kıbrıs birincisi oldu!, haber, kıbrıs,
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