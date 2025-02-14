Kaya Artemis Hotel’de Afet ve Acil Durum Organizasyonu Yangın Güvenlik Eğitimi Düzenlendi

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14/02/2025

Kaya Artemis Hotel’de Afet ve Acil Durum Organizasyonu Yangın Güvenlik Eğitimi Düzenlendi

 

 

Kaya Artemis Hotel, afet ve acil durum organizasyonları kapsamında, İntergaz ltd. tarafından verilen Yangın Güvenlik ve Savunma Eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitime otelin genel müdürü, üst düzey yönetimi ve personeli yoğun bir ilgi gösterdi.

Eğitim, yangın güvenliği, afet anında yapılması gerekenler ve acil durum senaryoları üzerine yoğunlaştı. Kaya Artemis Hotel'in yönetim kadrosu ve personelinin katılımı, eğitimde gösterdikleri yüksek dikkat ve ciddiyet, afet güvenliği konusunda ne denli önemli bir adım atıldığını gözler önüne serdi.

Otel yönetimi, bu eğitimin diğer otellere örnek teşkil etmesi gerektiğini ve her otelin, personeline aynı özeni ve ciddiyeti göstererek afet ve güvenlik alanındaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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