KAYAD kadına karşı şiddete hayır demek için yürüyüş düzenledi

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.

Kadından Yaşama Destek Derneği kadına karşı şiddete ve ev içi şiddete hayır demek çin “Bu yolda ben de varım” sloganı ile yürüyüş düzenlendi.

Kadından Yaşama Destek Dekneği Başkanı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Eşi Meral Akıncı, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin son bulması adına çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Yürüyüş, Lefkoşa Dereboyu’nda Kumsal Parkı’nda başladı.

Yürüyüşe destek veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, bu yürüyüşe ne Cumhurbaşkanı ne de Kayad Başkanı Meral Akıncı’nın eşi olarak değil kadına karşı şiddete hayır diyen bir birey olarak katıldığını söyledi.

Yürüyüşe, üst düzey yetkililer yanında Feminist Atölye FEMA, Mesarya Kadınlar İnisiyatifi, MAKAMER, Akova Kadınlar Birliği, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği ve birçok örgüt katıldı.

Yürüyüşe destek veren örgüt temsilcileri, Kadına karşı şiddetin dört duvar arasında kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

12 yıldır Alkol ve Kumar bağımlısı eşinden çocuklarının gözleri önünde şiddet gören Aysel Kurtulaş da yaşadığı dramı anlattı…