KAYAD’ın yayımladığı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi

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26/02/2022

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KAYAD’ın yayımladığı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi

Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) hazırladığı ‘Karanlıkta Şiddet Kalmasın’ adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 3 kadının yaşadıklarıyla ilgili bilgiler yanında ülkede kadına yönelik şiddetle ilgili istatistiki verilerin yer aldığı kitabın tanıtımı Lefkoşa Surlar içinde bulunan Lefke Hanı’nda gerçekleştirildi.

Tanıtım etkinliğinde konuşan KAYAD Başkanı Meral Akıncı, Derneğin sadece kadının toplum içindeki gücünü ve önemini değil kadının karanlıkta kalan yönlerini de ortaya çıkarma gayretinde olduklarını belirtti.

Kadınların karanlıkta kalan hayatlarının üzerine giderek, gerek polis verileri gerekse araştırmalar ve derneğin aldığı raporlar doğrultusunda şiddetebağlı ölümlerin ortaya çıkarılması için uzun bir çalışma yürüttüklerini belirten Akıncı, bu çalışma sonucu ortaya çıkan üçolayın söz konusu kitapta yayınlandığını anlattı. BRT

26/02/2022 16:47
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TAGS: KAYAD, kitap, kktc
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