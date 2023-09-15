Kayalar Köyü Cinayetinde Yeni Detay: Emrah Yılmaz İki Çocuk Babası Çıktı

Kayalar Köyü'nde meydana gelen dehşet verici olayın ardından ortaya çıkan detaylar büyük bir şok etkisi yarattı. 38 yaşındaki Emrah Yılmaz'ın, iki çocuk babası olduğu belirlendi.

Olay, bugün saat 11:30 sıralarında, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde, deniz kenarında bulunan uçurumda gerçekleşti. Bir araç uçurumdan yuvarlanmış vaziyette tespit edildi. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, araç içerisinde ölü bulunan kişilerin Kübra Aydın ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenildi.

Bot yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan iki şahsın cansız bedeni, Kayalar Balıkçı Barınağı’na getirildi. Söz konusu şahısların cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Emrah Yılmaz'ın Kübra Aydın'ı Haspolat’ta bir evde dün öldürdüğü ardından, Kayalar bölgesine gelerek aracı uçurumdan aşağıya sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.