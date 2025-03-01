Kayalar'da Feci Kaza: Araç 55 Metreden Uçuruma Yuvarlandı

Bugün saat 13:00 sıralarında, Kayalar - Sadrazamköy Anayolu’nun kuzey kısmında bulunan Aşıklar Tepesi Mevkii'nde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

Fatih DAŞKIN (29) yönetimindeki KH 082 plakalı araç, sürücünün içinde uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yaklaşık 55 metre yükseklikten deniz kenarındaki uçuruma düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Polis, Sivil Savunma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih DAŞKIN, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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