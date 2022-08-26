Kayalp: Son 50 yılın en zor günlerini yaşıyoruz

CTP Mağusa’da PM adaylarını tanıttı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 4 Eylül’de gerçekleştirilecek 28’inci Olağan Kurultayı öncesi Parti Meclisi (PM) aday tanıtım etkinliklerine Mağusa’da devam etti. Mağusa ile İskele ilçesinin birlikte organize ettiği etkinlikte, PM’ye aday olan isimler ile parti üyeleri buluştu. Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri, PM adayları, üyeler ve Mağusa Belediyesi CTP Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay da katıldı. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, “Barış ve çözümün en büyük güç kaynağı CTP’dir. Oraya ulaşabilmek için hep birlikte kol kola girerek önümüzdeki üç seçimde, üçte üç yapacağız, partimizi yukarılara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

KAYALP: SON 50 YILIN EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ

Genel Başkan Tufan Erhürman’ın, sevgisini ve güvenini ileterek sözlerine başlayan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Demokrasimizin müdahalelerle ayaklar altına alınmaya çalışıldığının altını çizen Kayalp, “Ekonomimiz darmadağın. İnsanlarımız son 50 yılın en zor günlerini, en sıkıntılı günlerini yaşıyor” diye konuştu. Emekçilerin sıkıntı içinde olduğuna vurgu yapan Kayalp, ülkenin tüm sektörlerinin, ciddi biçimde yok olmakla karşı karşıya olduğuna işaret etti. Kayalp, bunlar karşısında ayakta duran örgütlü tek gücün ise CTP olduğunu belirtti.

“KOL KOLA GİREREK ÜÇTE ÜÇ YAPACAĞIZ, PARTİMİZİ YUKARILARA ÇIKARACAĞIZ”

Oktay Kayalp, “CTP, ülkemize yapılan her müdahaleye karşı, anti demokratik saldırıya karşı, sonuna kadar hem Meclis’te hem sokakta direnmeye devam ediyor” dedi. 4 Eylül’de gerçekleşecek kurultayla ilgili de konuşan Kayalp, “Önümüzde bir kurultayımız var ve bu kurultayda yeni arkadaşlarımız parti meclisine seçilecek. CTP’ye yakışır örgütlülükle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. CTP’nin, önümüzdeki üç seçimde, üçte üç yapması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Barış ve çözümün en büyük güç kaynağı CTP’dir. Oraya ulaşabilmek için hep birlikte kol kola girerek üçte üç yapacağız, partimizi yukarılara çıkaracağız” diye ekledi.

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26/08/2022 10:59