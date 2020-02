Kaybedilen 5 yılın bilançosu daha da ağırlaştı….

Daha öğrencilik yıllarımda başlamıştı Kıbrıs sorununa olan merağım ve hep okuyarak kendimi geliştirmek, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı bilinci ile bir çok farklı kaynaktan hem yerli hem de yabancı kitaplar okumak hedefim oldu. Derken üniversite bitti, askerlik ve ardından Dışişleri Bakanlığında göreve başladığımız ilk andan itibaren yeni mesai arkadaşlarımla kendimizi yoğun bir Annan Planı sürecinin içerisinde bulduk. İş açısından çok yoğun ve çetin bir sürecin geçmesinin yanında toplumun sosyal bir uyanış ve yenilenmesinin siyasi süreçte ne kadar da etkin bir şekle büründüğüne hepimiz bire bir şahit olduk….

Her versiyonu sayfa sayfa aklımda desem yeridir; ve şöyle ki, sanırım okunmadan üzerinde en çok konuşulan ve yorum yapılan bir çözüm planıydı bu. Ve hala araştırmadan, okumadan, ve her haber ve olayı tek kaynaktan takip edip subjektif yorum yapanların sayısı her geçen gün artması da beni endişelendirmiyor değil..

Kısaca geçecek olursak meslek hayatımda yurt içi ve yurt dışında diplomasi ve bürokrasi içerisinde yoğrulurken Kıbrıs sorunu ve müzakere süreçlerini en yakından takip edip bir çok şeye yakınen şahit olmanın hem sevinç ve mutluluğunu hem üzüntülerini yaşadım.

Rahmetli Rauf Raif Denktaş, Sayın Mehmet Ali Talat, Sayın Derviş Eroğlu ve en son da Sayın Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlık süreçlerinde izlemiş oldukları uluslar arası ilişkileri, müzakere süreçlerini, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini, halkla ilişkilerini ve en önemlisi Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm yurttaşlara karşı tutumlarını hem sosyal hem de iş yaşamımla ilintili olarak izleyip kendimce değerlendirdim.

Bu yazımda son beş yılda Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Kıbrıslı Türkler lehine neler olmadığına başlıklarla değinmek istiyorum.

Uluslararası diplomatik ilişkiler

Cumhurbaşkanlığının bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği ve B.M nezdinde yapmış olduğu! Diplomatik ilişkiler nerede ise yok denecek kadar azdı. Tabi ilk olarak 2015 yılı sonunda Rus Dışişleri Bakanı ile ara bölgede görüşmeyi reddetmesi ile bu isteksiz ve gergin ilişkilerin yada ilişkisizliğin başlama noktası diyebiliriz. 2016 yılı içerisinde ise Berlin’de Alman Dışişleri Bakanı ile bir görüşme ve İngiltere Dışişleri Bakanı ile bir görüşme. Tabi B.M nezdinde de birkaç kez yurtdışı temasları oldu.

Tüm bunlar ülkesine çözümle birlikte kendi halkı yararına barış yapmak isteyen ve uğraş verdiği iddia edilen bir Cumhurbaşkanı’ndan beklenen diplomasi performansı değil. Çağımız diplomasisi proaktif, girişimci ve çok yönlü temasları gerektirmekte ve bunu en iyi şekilde yapanlar her daim bir adım önde olmaktadır. Bizdeki uygulama ise 15. Yüzyıldaki gibi tek taraflı yani tabir ile ad hoc diplomasi olmuştur; yani verimsiz.

Kapsamlı bir çözüme bizden kaynaklanmayan sebeplerle ulaşamasak da durmadan, bizi adım adım çözüme götürecek, halkımızı uluslararası toplumla, uluslararası hukukla buluşturacak hamleleri dünyanın dört bir yanında diplomasi yürüterek yapmak zorundayız. Sarayönünde oturarak diplomasi olmaz.

Türkiye ile ilişkiler

Gayet açık ve net ifade etmeliyim ki hiç bu kadar kötü bir dönem yaşadığımızı hatırlamıyorum. İki ülke arasında gerek tarihsel gerekse sosyoekonomik ilişkiler nedeniyle düzeyli ve karşılıklı saygıya dayalı, düzeyli bir ilişkinin olması gerekliliğine sanırım hemfikiriz. Böylesine gergin bir süreçte bir Cumhurbaşkanı’na çok önemli görevler düşmektedir; iki ülke arasında mütekabiliyet nedeni ile iki Cumhurbaşkanı’nın muhatap olup yaşanan krizin aşılması yönünde görüşmesi elzemdir. Kimsenin kimseye küsme diye bir lüksü de yoktur. Gerginlikten oy devşirme ve bunun adına da dik durma denmesine bir anlam yüklenmesi kadar da absurd birşey olamaz. Dik durma, kendi halkına elle tutulur gözle görülür somut kazanımlar sağlaması ile bir anlam kazanır. Slogandan öteye gitmeyen ve sorunların çözümüne dair hiç bir önerinin de olmadığı söylemler, eyleme geçmediği sürece ne benim ne de başkaları için bir anlam ifade etmez. UMUT YORGUNU olan bu halkın artık boş sloganlara karnı tok.

Kıbrıs müzakere süreci

“Enteka milya, dodeka ores” yunanca olan bu deyim aslında gelinen son aşamayı tam olarak ifade ediyor; yani “11 mil, 12 saatte” . Son Berlin görüşmesinin başarı olarak lanse edilmesi ve aslında kaybedilen eşeğin yeniden bulunmasının yaratmış olduğu sevinçle RAYA OTURTULAN TREN benzetmesi sadece malumun ilanından öteye bir şey değil. Zaten Birleşmiş Milletler parametrelerinin dışında bir müzakere sürecinin halehazırda mümkün görülmediği gayet açıkken müzakerelerin FEDERASYON timeline yeniden oturtuldu sevinci yaşatılmasının anlamı ne? Başkası zaten mümkün değil ki. Raydan çıkarttınız raya oturttunuz.

Geçmiş Cumhurbaşkanlarının Kıbrıs müzakere sürecinde somut belgelerle Kıbrıslı Türkler leyhinde kazanımlar elde etmelerine karşın son beş yılda elimizde aslında belge olmayan Guterres çerçevesi (non paper) bulunuyor. Kıbrıs Türklerinin eşitliği, güvenliği, özgürlüğü, ekonomisi ve toprak yapısı ile ilgili kanımca sıkıntıların olduğu bir belge; neden? Çünkü hatları daha netleştirilmemiş ve tarafların üzerinde konsensus oluşmadığına inandığım muğlak bir belge. Burada yapılan en önemli diplomatik hatalardan biri de Rum tarafının siyasal eşitliğimizi, karar alma mekanizmalarında etkin varlığımızı ve dönüşümlü başkanlıkla alakalı olumsuz tavırlarını sürdürmelerine rağmen bizim garantileri tartışmaya açmamız ve harita sunmamız oldu. Hiçbirşey elde etmeden hemen kartlarımızı açtık. Bence büyük bir diplomatik hataydı bu.

Netice olarak Anayasamızda da belirtildiği gibi devlet yapımız yarı başkanlıktır; Cumhurbaşkanı görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ülkede iç ve dış birçok soruna müdahil olarak çözüm üretebilecek yetkidedir. Cumhurbaşkanı ülke sorunlarını bir bütün anlamında çözmek adına aslında çok yetkili bir makam. Çatışmacı bir tutum ile sadece belli bir zümreyi tatmin ve mutlu etmeyi değil halkın genelini düşünen, belli bir tarafı değil halkın tamamını kucaklayan BÖLÜCÜ değil BİRLEŞTİRİCİ bir mentalite ile hareket etmekle mükelleftir bir Cumhurbaşkanı.

Hegemonik ve sistematik bir linç kültürü ile görüşlerini açıklayan ve ifade etmek isteyenlere de farklı şekillerde saldırılması da normal bir davranış değildir. Özgürlüğü savunanlar, özgürlüğün gereği olan ifade özgürlüğünü baskı ve aşağılamalarla bertaraf etmekten de geri kalmıyorlar. Sanki de ilkokulda sürekli yanındaki arkadaşını tokatlayıp da sınıftakilere kendisinin tokatlandığını şikayet eden çocuk misali.

NOT: Siyasetten uzak güzel bir hafta sonu dilerim

20/02/2020 13:11