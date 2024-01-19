Kaybolan bir kişinin bulunması için kurulan organizasyonla gurur duyduk

KAYBOLAN BİR KİŞİNİN BULUNMASI İÇİN KURULAN DÜZENEK, ORGANİZASYON VE KOORDİNASYON HARİKAYDI. GURUR DUYDUK

61 YAŞINDA ZİHİNSEL ENGELLİ BİR KADININ YAŞADIĞI YER, ORTAM VE ONLARA LAYIK GÖRÜLEN EV ORTAMI GERÇEKTEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ. BU ÜLKEDE BU HAYATLAR VAR… KİM GÖRECEK, KİM DENETLEYECEK?

Bostancı’da sakin zihinsel engelli 61 yaşındaki Fatma Taşkın adlı vatandaşın kayıp olduğu haberi dün öğle saatlerinde haber merkezlerine bomba gibi düştü. “Eyvah” dedik. “Umarız ölü bulunmaz” diye hayıflandık. Her kayıp haberinin ardından, aynı şekilde yüreğimiz ağzımıza gelir

Çok geçmeden, Fatma Taşkın’ın bulunduğu haberi geldi. Bunun için ciddi bir seferberlik vardı. Güzelyurt Polis Müdürlüğü, İtfaiye ve hiç kuşkusuz benzer olaylarda anında organize olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı…

Sadece insan gücüyle değil, teknik donanımı ve organizasyonu ile de Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı güven veriyor. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, aynı zamanda bir çok devlet birimi ve özel teşekkülün de koordinasyonunu sağlıyor…

Kayıp haberi gelir gelmez ne oldu? Hızlıca anlatayım… Güzelyurt Polis Müdürlüğü kayıp ihbarının hemen ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı organizasyonunu devreye koydu. Arama-kurtarma ekipleri olay bölgesine sevk edildi.

“Sivil Savunma Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi” diye bir uygulama var. Anında bu organizasyon tamamlanıyor. Arama ve kurtarma çalışmaları bu merkezden yönetiliyor. Fatma anne, kuyuya düşmüş olabilirdi, ağır yaralı bulunabilirdi. Bu merkez, tüm bu koordinasyonu sağlıyor

Ve, arama- kurtarma çalışmaları için insan gücü ve teknoloji buluşuyor. Kayıp ihbarı alındığı andan itibaren zaman çok değerli. 27 Sivil Savunma personeli, 10 arama kurtarma aracı ve tabii ki araziyi yukarıdan da kontrol etmek için 2 adet dron hemen devreye girdi

Ayrıca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri yanı sıra, Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeli, Polis Genel Müdürlüğü Çevik Birlik Personeli, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kıbrıs Türk Arama-Kurtarma Derneği (KTAK) ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ekipleri bölgeye akın etti

Kısa sürede Fatma Taşkın bulundu. Sağ salim, korkulanın aksine, bir tamam. Kısa sürede de sağlık kontrolü tamamlandı ve ailesine teslim edildi. Buraya kadar her şey tamam. Aile mutlu, Fatma Taşkın sağlıklı.. Peki ya sonra?

Bu başarılı arama- kurtarma çabasının öncesi ve sonrasında bir dram var. Zihinsel engelli bir kadın. Derme çatma barakalarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Belli ki ailesi kesim işçisi. Mevsimlik. Bakıma, ilgiye, şefkate ve hepsinden önemlisi de her türlü tıbbi desteğe ihtiyacı olan bir kadın

Aile, ekmek parası peşinde koşarken, kendine hakim olmayan yaşlı bir kadın, sağlıksız koşullarda bir başına kalıyor. Kesim işçilerinin burada olması normal. Ama kötü barınma koşulları ciddi derecede sorgulanması gereken bir konu.

Benzer bir konuyu yıllar önce tartışmıştık. Aileler, ekmek paraları için kah KKTC’de narenciye topluyor, kah Çukurova’da pamuk… Bu döngü devam ederken, çocuklar, kadınlar yaşlılar da bu ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor

Fotoğrafa iyi bakın… Hiçbir çocuk, hiçbir anne, hiçbir insan bu kötü yaşamı hak etmiyor. Bizim böyle bir gerçeğimiz var. Anadolu’dan ülkemize getirilen kesim işçileri, bu kötü ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Kim denetliyor? Kim düzeltmek için çaba harcıyor? Kim buna izin veriyor? O da ayrı bir konu. Umarım bir gün bu ülkede, herkes insanca yaşam koşullarına kavuşur. Fatma annenin bulunma haberine sevinirken, gelen bu fotoğrafla “kahroldum”, inanın…

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YORUMLARINIZI BEKLİYORUM

GÜNAYDIN

(KAYBOLAN VE BULUNAN KADIN DA AİLESİ DE MUTLU. YA YAŞADIKLARI ORTAM... FOTOĞRAFA İYİ BAKIN...)