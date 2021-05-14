Kaybolan milyarderin 3 yıl sonra öldüğü açıklandı

Alman mahkemesi, perakende satış grubu başkanı milyarder Karl-Erivan Haub'un İsviçre Alpleri'nde kaybolmasından üç yıl sonra öldüğünü açıkladı.

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14/05/2021

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Kaybolan milyarderin 3 yıl sonra öldüğü açıklandı

Alman mahkemesi, perakende satış grubu başkanı milyarder Karl-Erivan Haub'un İsviçre Alpleri'nde kaybolmasından üç yıl sonra öldüğünü açıkladı.

58 yaşındaki milyarder Karl-Erivan Haub, İsviçre'nin İtalya ile güney sınırında bulunan ünlü Matterhorn zirvesi altında 3 yıl önce kayboldu.

Haub kayak yarışları için eğitim alıyordu.

Haub en son 2018’de kayaklar ve sırt çantasıyla bir dağ asansörüne çıkarken görüldü ve ertesi sabah İsviçre'nin Zermatt'taki oteline gelmemesinin ardından polise kaybolduğu bildirildi.

Haub'un ailesi tüm aramalara rağmen bulunamayan Haub ile ilgili umutlarını kaybetti.
6 ay sonra resmi olarak arama çalışmaları sona erdirildi.

Almanya mahkemesi kaybolmasından 3 yıl sonra Haub’un resmi olarak öldüğünü bildirdi.

14/05/2021 16:49
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TAGS: Almanya, Erivan Haub
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