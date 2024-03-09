Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasının ve dizilerinin usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 28 Mayıs 1933'de İstanbul'da doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir ziraat mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır.

Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner ile evlenir. Bu evlilikten 2 kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya ve benzeri yardımcı rollerde oynamıştır.