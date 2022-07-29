Kayıp 3 şahıs aranıyor

Polis, 3 kişinin kayıp olduğunu ve arandığını bildirdi.  

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29/07/2022

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Kayıp 3 şahıs aranıyor

Polis, 3 kişinin kayıp olduğunu ve arandığını bildirdi.  

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da sakin 21 yaşındaki Enes Uçar, 26 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında evinden ayrıldı ve geri dönmedi.

31 yaşındaki Rıdvan Harbi ise, 27 Temmuz’da Alayköy’de çalıştığı iş yerinden ayrılarak, geri dönmedi.

Gazimağusa’da sakin 21 yaşındaki Mehmet Ali Boztaş ise, 23 Temmuz’da evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Kayıp olan 3 şahıs aranıyor.

29/07/2022 14:05
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TAGS: kayıp, şahıs,
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