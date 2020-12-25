Kayıp antik tapınağın yeri 100 yıl sonra bulundu

Haber Kıbrıs- Özel

Güney Kıbrıs’taki Eski Eserler Dairesi, Antik Tamassos yakınlarında kazı yapan arkeologların, Kıbrıs'ta bugüne kadar keşfedilen en önemli kutsal alanlardan birini, tam konumunun unutulmasından 100 yılı aşkın bir süreden sonra bulduklarını açıkladı.

Yıllar önce keşfedilmişti

1895 yılında çalışma yapılan kutsal alanın konumu sonradan unutulmuş ve yıllar içinde yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Alandan 100 yıl önce çıkarılan eski eserler dünyanın birçok yerinde sergileniyor. Demir Çağı'ndan kalma buluntuların yer aldığı alanda savaş arabaları, biniciler ve savaşçılardan oluşan heykeller bulundu. Arkeolojik kazı kapsamında bölgenin ayrıntılı bir araştırması 2021 baharı için planlanıyor.

Tamassos Heykeli Lefkoşa’da

Cyprus Mail’de yayınlanan habere göre Frangkissa'daki Apollon Tapınağı, zengin heykelleriyle 1885'te Alman arkeolog Max Ohnefalsch-Richter tarafından bir kurtarma operasyonu yapıldı. Buluntuların çoğu yurtdışındaki müzelere götürüldü, ancak ünlü Tamassos Heykeli de dahil olmak üzere bazıları Lefkoşa'daki Kıbrıs Müzesi'nde bulunuyor.

Arkeologlar kutsal alanı yeniden keşfetti

İki Alman üniversitesiyle bağlantılı arkeologlar kutsal alanı yeniden keşfettiler. Dr.Matthias Recke (Frankfurt Üniversitesi) ve Saha Direktörü Dr.Philipp Kobusch (Kiel Üniversitesi) yönetiminde çalışan ekipler son zamanlarda arkeolojik ve jeofizik araştırmalar yaptılar, arşiv çalışmaları kutsal alanın konumunu farklı bir vadiyle sınırlamayı başardılar.

Eski heykeller ve pişmiş toprak parçaları var

Eski eserler departmanı, bu vadinin yoğun bir araştırmasıyla, kutsal alanın tam yerini kesin olarak bulmak artık mümkün oldu, dedi. Araştırma, yüksek konsantrasyonda çanak çömlek parçalarının yanı sıra, nispeten dar bir şekilde tanımlanmış bir alanda eski heykeller ve pişmiş toprak figürin parçalarını da ortaya çıkardı.

GPR ile yeri doğrulandı

Apostolos Sarris başkanlığında Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliği içinde GPR (Ground Penetrating Radar) tarafından yapılan jeofizik araştırma bu bulguları doğruladı. Araştırmaya göre, yerdeki derin yapılara ancak vadinin arkeolojik araştırmada da öne çıkan bölümünde rastlanabiliyor.

Demir Çağı'ndan kalma buluntular var

Buluntuların ön analizi, bölgenin Demir Çağı'ndan beri işgal edildiğini ve Arkaik, Klasik ve Helenistik dönemler boyunca kullanıldığını göstermiştir. Roma ve Bizans döneminden sayısal olarak daha küçük buluntular önemli ölçüde daha fazla aşınmıştır ve muhtemelen daha önceden bilinen bir yerleşim yerinden kaynaklanmaktadır.

1885’teki kazı çalışmalarında gözden kaçtı

Apollon tapınağının kullanımına atfedilebilecek daha önceki dönemlere ait buluntular nispeten iyi korunmuştur. Muhtemelen 1885 kazılarının enkazından kaynaklanıyor ve o sırada gözden kaçmışlardı.

Özellikle, kireçtaşı figürlerinin ve büyük boyutlu pişmiş toprak heykellerin sayısız parçası, bunların eski bir kutsal alanın kalıntıları olduğunu kanıtlıyor, çünkü yerleşim yerlerinde ve nekropollerde benzer buluntular nadirdir.

Eserler, dünyada birçok müzede sergileniyor

Aslında, figüratif buluntu türleri, şu anda Kanada, İngiltere, İrlanda ve hatta Rusya'daki müzelerde bulunan 1885'te kazılan malzemeye tam olarak uymaktadır.

1885 yılına ait buluntuların sadece küçük bir kısmı Kıbrıs'ta kaldı ve şimdi Kıbrıs Müzesi'ndedir.

Savaş arabaları, biniciler ve savaşçı heykeller var

Karakteristik buluntular, küçük savaş arabaları, biniciler ve pişmiş topraktan savaşçı figürleri ve bağışçıları tasvir eden gerçek boyuta kadar büyük içi boş pişmiş toprak heykellerdir. Birçok bol dökümlü seçmen figürü de kireçtaşından yapılmıştır. Bu insan figürlerinin yanı sıra özellikle atlara (veya atlılara) ait birçok parça bulundu.

Kaynak: Cyprus Mail

çeviri ve Düzeltme: Ziya NASIFOĞLU

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25/12/2020 09:24