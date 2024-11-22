Kayıp beyan edilen pasaportlar derhal iptal olacak

Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün birkaç gün önce bütün karakollara gönderdiği genelge gereği, kayıp beyan edilen pasaportların derhal iptal edileceği, sahibi tarafından bulunsa bile kullanılamayacağı bildirildi.

Politis’in haberine göre güvenlik sebepleriyle yapılan bu düzenleme ile, seyahat belgesini kaybettiği ihbarında bulunan kişiye bir belge imzalatılacak. Bu andan itibaren seyahat belgesi (pasaport) iptal olacak. Kişi kayıp bildiriminde bulunduktan ve ilgili belgeyi imzaladıktan sonra bulsa dahi pasaportunu bir daha kullanamayacak. Kayıp bildiriminde bulunan kişinin yeniden bir pasaport alması gerekecek. Kayıp beyanında bulunulan ve iptal edilen pasaportlar polisin bütün elektronik sistemlerinde görülecek.