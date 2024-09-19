Kayıp Çek Düğünde Gelin ve Damada Takıldı

Sosyal medyada gündem olan ilginç bir olay, ülkenin ekonomik durumunu gözler önüne serdi. Bir vatandaş, yaklaşık bir ay önce kendi dikkatsizliği sonucu çekini kaybettiğini polise bildirdi. Çek, yaklaşık bir ay sonra Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir bankaya bozdurulmak istendiğinde ortaya çıkan bu garip olay büyük ilgi gördü.

Çeki bulan kişi, üzerinde başka birinin adı yazılı olan bu çeki, bir düğünde gelin ve damada takı olarak hediye etti. Düğünden sonra çift, bu çeki nakde çevirmek için bankaya gittiklerinde ise şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. Banka yetkilileri, çekin kayıp olduğu gerekçesiyle kara listede olduğunu belirtti.

Çekin gerçek sahibi sosyal medyada yaşadığı olayı şöyle paylaştı:

"Ülkenin geldiği durum! Yaklaşık 1 ay önce tamamen kendi dikkatsizliğim sonucu adıma kesilmiş olan bir çeki kaybettim. 'Benim adıma yazılmış' nasıl olsa kimse bozamaz diye düşünmeme rağmen, arkadaşlarımın uyarısı üzerine polise ve bankaya gidip ifade verdim ve tutanak tutturdum. Dün benim kayıp çek bulunmuş.

Çeki bulan kişi Mağusa'da bir düğünde gelin ve damada takmış. Üzerinde benim adım yazan çeki, çift düğün sonrası çeki bozmak için bankaya gitmiş ve demişler ki 'bu çek kara listede'... Durum çok vahim gerçekten..."