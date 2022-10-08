Kayıp iki kişi aranıyor

Güvercinlik’te sakin Abdul Rehman’ın (E-22) 30 Eylül saat 20.00 sıralarında kaldığı evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi.

Polis, bahse konu şahsın olayın polisin bilgisine geldiği dünden itibaren arandığını açıkladı.

Öte yandan, Gazimağusa’da sakin Mehmet Uçar’ın (E-27) 6 Ekim saat 10.00 sıralarında, evinden ayrılarak kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Polis, bahse konu şahsın da dünden beri arandığını açıkladı.

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08/10/2022 12:42